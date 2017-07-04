Редизайн сайта

Необходимо отрисовать дизайн нескольких страниц в соответствии с уже сформированным стилем, который представлен на одной из страниц (она пока не размещена на сайте). Лэйаут, стили, формы, шрифты и цвета должны остаться теми же. Все PSD исходники образца будут предоставлены ( десктоп и мобильный варианты) Это будут полный редизайн существующего сайта http://vozduhvoda.ru/

Возможно, что нужно будет перерисовывать не все страницы. Так что предлагайте цены и сроки постранично.

Образец сформированного стиля прилагаю.