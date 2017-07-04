Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок254 просмотра
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Необходимо отрисовать дизайн нескольких страниц в соответствии с уже сформированным стилем, который представлен на одной из страниц (она пока не размещена на сайте). Лэйаут, стили, формы, шрифты и цвета должны остаться теми же. Все PSD исходники образца будут предоставлены ( десктоп и мобильный варианты) Это будут полный редизайн существующего сайта http://vozduhvoda.ru/

Возможно, что нужно будет перерисовывать не все страницы. Так что предлагайте цены и сроки постранично.

Образец сформированного стиля прилагаю.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
seoglazov
Лариса 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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