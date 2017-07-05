Создать дизайн сайта (тема бойцовский клуб)

Делаем 4й сайт с Максимом - как всегда попадание с первого раза в "то, что нужно " хотя изначально ТЗ было ... очень не конкретное, сами не знали, что хотим.. У Максима есть чувство стиля и вкус. Работаем уже над следующим проектом.