Дизайн интерактивного сайта

Нужно сделать дизайн лендинга на тему детских развивающих игр. Сроки - до 7.07.2017, 12:00 по МСК Стоимость 3500 руб. При отписке на проект прикрепляйте свои работы. Фрилансеры которые ранее занимались дизайном сайтов по детской тематике - в приоритете. Детали обсудим ...
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Здравствуйте.
Разрабатываем сайт-рулетку.
На данный момент нужна главная страница. Есть ТЗ, прототип (во вложении)
Планирую долгосрочное сотрудничество (после главной разработка других страниц)
Пишите, пожалуйста, примерный бюджет (обговорим в любом случае) и сроки, а также есть ли у Вас опыт создания дизайна для чего-то подобного.
Спасибо!
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