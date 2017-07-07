Дизайн лендинга

$59
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок198 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн лендинга на тему детских развивающих игр. 

Сроки - до 7.07.2017, 12:00 по МСК

Стоимость 3500 руб.

При отписке на проект прикрепляйте свои работы.

Фрилансеры которые ранее занимались дизайном сайтов по детской тематике - в приоритете. 

Детали обсудим с кандидатами.

Дизайн лендинга
6 лет назад
zai4wkowsky
Дмитрий 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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