Нужно сделать дизайна сайта.

Тематика сайта - разработка WEB и мобильных приложений

Количество страниц :6

Как пример приложил набросок главной и одно внутренней страницы. Это лишь пример и что успел сделать за 20 минут.

Дизайн должен быть достаточно легкий, хорошо подавать информацию....

БЕЗ огромных фото на заднем плане( за текстом)

Пожалуйста покажите примеры ваших работ и укажите сумму гонорара.

Дизайн должен быть выполнен в фотошопе не ниже чем 2015