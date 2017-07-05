Здравствуйте!

Необходима обложка группы Вк. Группа 18+, но обложка должна быть без пошлостей. Проста и лаконична, легкость. Адаптирована под компьютер и мобильный телефон.

Обложка должна вписываться под дизайн постов: https://vk.com/wall-120468927_2517

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вписать органично наш логотип. На обложке должны быть наши контакты и призыв подписаться. Также: Подписчикам скидки, Бесплатная доставка за 7-14 дней, Квалифицированные консультации. Наш слоган: Наша культура - качество во всём!

По окончании работ необходимо сдать исходники.

Предлагайте варианты, сроки и цены.