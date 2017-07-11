Редизайн сайта конкурентов

Хочу поблагодарить Анну с прекрасно выполненной работой, выполнила даже раньше чем были уговорены сроки. После оплаты, мне нужны были правки и дорисовка, и она любезна согласилась помочь. Так что моя оценка из 5 - 5. Рекомендую Анну как шикарного дизайнера.