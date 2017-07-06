Сделать дизайн сайта

Добрый день

Вот Подробное ТЗ https://yadi.sk/d/_RWoVWUG3KoF6g

Нужен ответственный хороший дизайнер. Надоели рабочие, которые срывают сроки в разы. Поэтому, будем работать по СБР (можно и по заказу по постоплате), и с разбивкой на мелкие части.

Срок ставлю реальный, если не делать 5 заказов параллельно - можно легко сделать

Срок - на всю работу, на части будет маленький срок

Срок на 1 этап - 1 день (первый экран, со слайдером)

Полный срок - 10 календарных дней