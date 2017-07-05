Редизайн и верстка страниц магазина

Необходимо обновить дизайн и качественно сверстать следующие страницы интернет-магазина Healthhair.kz:

1) Шапка сайта (более красивая и гармоничная) *

2) Каталог (с возможностью разделения на мужской и женский) *

3) Список брендов (слева от продукции)

4) Снипетты продукции (перекомпоновать и выронить элементы внутри)

5) Оплата и доставка (чтобы легко все читалось и воспринималось, очень важная страница) *

6) Контакты (чтобы легко все читалось и воспринималось) *

7) Личный кабинет (удобный и понятный простому пользователю) *

8) Страница с партнерами (https://healthhair.kz/partner_apt/)

* выделены те позиции, которые обязательно нужно переделать, остальное опционально.

9) И нужна новая страница "Результаты использования". К ней будут даны фото и небольшие пояснения по каждому варианту лечения. Очень важная страница. Ссылка на нее должны быть прикреплена либо к меню вверху либо в шапке сайта (связано с п.1).