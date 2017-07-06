OpenCart транзакционные письма

Здравствуйте. Разрабатываем сайт-рулетку. На данный момент нужна главная страница. Есть ТЗ, прототип (во вложении) Планирую долгосрочное сотрудничество (после главной разработка других страниц) Пишите, пожалуйста, примерный бюджет (обговорим в любом случае) и сроки, а также есть ли у Вас опыт создания ...