Прототип для интернет-магазина

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка134 просмотра
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По брифу разработать прототип, главную страницу нужно показать в течении 1 часа.

6 лет назад
hr_choice
33 годаГермания
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$35
1 день
Буквально за несколько часов получили прототипы. Рекомендуем и продолжаем сотрудничество, спасибо!
Доволен сотрудничеством, рекомендую
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