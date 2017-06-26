hr_choice

Анастасия Майер hr_choice

 
33 годаГермания/Мюнхен
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Менеджер компании
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
webwiseacre
Дмитрий 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужен простой дизайн landing page
Спасибо за интересное задание, Анастасия очень классный заказчик. Обращайтесь еще
Очень рады сотрудничеству, получили наброски в первые 2 часа, а к концу дня уже был полноценный вариант! На следующий день, получили корректировки и второй вариант для выбора на что были просто удивлены трудолюбием исполнителя, рекомендуем всем - как очень профессионального дизайнера, будем работать дальше.
Ответный отзыв
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Разработать уникальный набор иконок
Рекомендую к сотрудничеству, все отлично
Получили набор красивых иконок из 12 шт. нам предоставили выбор из 3 стилей - выбрали понравившиеся на основе которых получили весь набор, очень благодарны исполнителю за лояльность при выполнении заказа! Рекомендуем уже на протяжении месяца сотрудничаем и очень довольны!
Ответный отзыв
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Прототип для интернет-магазина
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Буквально за несколько часов получили прототипы. Рекомендуем и продолжаем сотрудничество, спасибо!
Ответный отзыв
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для Landing page маркетингового агентства
Рекомендую, хорошее задание и быстрая оплата! Работа затянулась из-за многочисленных корректировок, но все было оплачено - что очень порадовало!
Рекомендую Виталия, как ответственного и опытного исполнителя. В первый день мы получили наброски и сразу поняли что будем дальше работать!
Ответный отзыв