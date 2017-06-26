Нужен простой дизайн landing page, оплата по факту. Уже был негативный опыт, хватит 1-2 экрана что бы мы понимали что работа идет. Есть не большое задание, конкретно сейчас почти все на усмотрение дизайнера, есть несколько ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $20Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Есть лендинг который разработал дизайнер, изменились названия преимуществ - потому нужны новые иконки около 12 шт. Персонально для Виталия!Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
скрин прикреплю, нужно срочно сегодня в течении 2-4 часов, макет простой текст и картинки сбоку, пару кнопокHTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
По брифу разработать прототип, главную страницу нужно показать в течении 1 часа.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Добрый день, нужен дизайн для сайта, готовы как подробное задание так и прототип в axure утвержденные заказчиком. Нужны примеры ярких дизайнов, приоритет исполнителю который покажет 1-2 экрана без предоплаты в течении 1-2 часов. Оплата на paypal или перевод ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за интересное задание, Анастасия очень классный заказчик. Обращайтесь еще
Ответный отзыв
Очень рады сотрудничеству, получили наброски в первые 2 часа, а к концу дня уже был полноценный вариант! На следующий день, получили корректировки и второй вариант для выбора на что были просто удивлены трудолюбием исполнителя, рекомендуем всем - как очень профессионального дизайнера, будем работать дальше.
$40
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству, все отлично
Ответный отзыв
Получили набор красивых иконок из 12 шт. нам предоставили выбор из 3 стилей - выбрали понравившиеся на основе которых получили весь набор, очень благодарны исполнителю за лояльность при выполнении заказа! Рекомендуем уже на протяжении месяца сотрудничаем и очень довольны!
$35
10 баллов
6 лет назад
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Ответный отзыв
Буквально за несколько часов получили прототипы. Рекомендуем и продолжаем сотрудничество, спасибо!
$100
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую, хорошее задание и быстрая оплата! Работа затянулась из-за многочисленных корректировок, но все было оплачено - что очень порадовало!
Ответный отзыв
Рекомендую Виталия, как ответственного и опытного исполнителя. В первый день мы получили наброски и сразу поняли что будем дальше работать!