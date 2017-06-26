Очень рады сотрудничеству, получили наброски в первые 2 часа, а к концу дня уже был полноценный вариант! На следующий день, получили корректировки и второй вариант для выбора на что были просто удивлены трудолюбием исполнителя, рекомендуем всем - как очень профессионального дизайнера, будем работать дальше.