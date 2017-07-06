Дизайна сайта-магазина

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка132 просмотра
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Создание дизайна сайта для интернет-магазина в соответствии со нарисованной структурой

6 лет назад
guest_14993558132325
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
erv31
Роман 
28 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
12 отзывов
6 лет назад
$300
5 дней
Рома быстро и в срок выполнил свою работу. Рекомендую
Грамотное ТЗ. Всегда на связи. Оплата была в срок. Крутой заказчик.
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