Веб-дизайн сайта по продаже зонтов

Требуется выполнить редизайн сайта strahovoy-urist.ru Страховой Юрист.ру - является ТОП-сайтом по юридической помощи автомобилистам после ДТП. №1 на рынке независимой оценке и судебной экспертизе. [u]Требуется улучшить ЮЗАБИЛИТИ главной страницы.[/u] Изменить главную страницу: Изменить главное меню; Логотип; Разработать структуру сайта (главного меню); Изменить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
описание во вложенном файле
там все довольно подробно расписано
1 макет - 200$ (категория товара)
прототипы страниц - http://3ishyj.axshare.com/#g=1&p=home
- далее, остальные как договоримся
ПОБЕДИТЕЛЯ ВЫБИРАЕМ 14 ИЮЛЯ
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