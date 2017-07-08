Нужно изготовление уникального дизайна.

$500
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки166 просмотров
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Добрый день.

Ищу человека, кто сможет сделать уникальный дизайн под мой проект, желательно профессионал в своем деле. Сроки изготовления максимум 10-14 дней. С предложениями в ПМ.

6 лет назад
andzhej1979
44 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$500
2 дня
Быстрое выполнение поставленной задачи, понимание и качество, очень остался доволен, в дальнейшем планирую сотрудничать и дальше. Рекомендую!!! Огромное спасибо!!!
Спасибо за отличный проект, приятное общение и достойную оплату. До новых проектов, и мои наилучшие рекомендации коллегам!
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