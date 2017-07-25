Сделать презентацию по ТЗ

$66
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок223 просмотра
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Необходимо сделать презентацию по Техническому Заданию, около 10 листов. ТЗ вышлю по запросу.

6 лет назад
oss1985
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Сработались! Теперь с подобными заказами только к Михаилу!!!
Приятный и доброжелательный человек)
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