oss1985

Анастасия Оссовская oss1985

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
6 лет назад
Сделать дизайн ленда по ТЗ
Спасибо Анастасии за заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всё супер. Хорошо поработали. Советую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать презентацию по ТЗ
Приятный и доброжелательный человек)
Сработались! Теперь с подобными заказами только к Михаилу!!!
Ответный отзыв
seo_isa
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$83
10 баллов
6 лет назад
Нет исходника. Нужно сделать адаптивную вёрстку.
Доволен! Приятно делать сайты для хороших людей.
Сотрудничеством довольны. Работа была проведена в полном объеме и в оговоренные сроки. Сергей, мастер своего дела. Будем и дальше сотрудничать!!!
Ответный отзыв
Verrone
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать логотип компании
Сотрудничеством остался доволен. Проблем по оплате не возникло.
Профессионал своего дела, сразу понял что мы хотим увидеть. Будем обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв