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Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $83Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $83
Нужно создать адаптивную копию сайта. Ссылку пришлю в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $41
Необходимо сделать презентацию по ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $83
Нету исходника. Нужно сделать адаптивную вёрстку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Необходимо сделать логотип компании, МеталлГрад, в стальном цвете, объёмными буквами. МГ(большими буквами)под ними маленькими3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $66
Необходимо сделать презентацию по Техническому Заданию, около 10 листов. ТЗ вышлю по запросу.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Анастасии за заказ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Всё супер. Хорошо поработали. Советую как ответственного исполнителя.
$10
10 баллов
6 лет назад
Приятный и доброжелательный человек)
Ответный отзыв
Сработались! Теперь с подобными заказами только к Михаилу!!!
$83
10 баллов
6 лет назад
Доволен! Приятно делать сайты для хороших людей.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольны. Работа была проведена в полном объеме и в оговоренные сроки. Сергей, мастер своего дела. Будем и дальше сотрудничать!!!
$15
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством остался доволен. Проблем по оплате не возникло.
Ответный отзыв
Профессионал своего дела, сразу понял что мы хотим увидеть. Будем обращаться в дальнейшем.