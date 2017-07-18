Разработка дизайна корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки226 просмотров
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Необходимо разработать дизайн корпоративного сайта.

Страницы для отрисовки:

 - главная;

 - страница услуги;

 - страница новости;

 - страница новостного раздела;

 - статичная страница.

Подробнее в заполненном брифе на разработку.

6 лет назад
kombinator
Россия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
6 часов назад
6 лет назад
$415
10 дней
Отлично выполненная работа! Все точно по срокам, быстрые правки по необходимости. Крайне доволен сотрудничеством и рассчитываю на его продолжение! :)
Приятное сотрудничество, интересная задача. Отмечу мгновенную обратную связь и умение прислушиваться к рекомендациям исполнителя. Спасибо!
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