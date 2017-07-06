Запустить проект

Добрый день! Требуется новый дизайн для существующего сайта. 3 страницы + формы (подробнее в тз): деcктоп (1960px), планшет, мобильный Прототип и тз в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин одежды, ориентирован сша. Хостинг,домен,легкий диз. Продвинуть не много.
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