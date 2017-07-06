Сделать лэндинг для подажи аудиокниги

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Планирую продажу аудиокниги.

Подписная должна быть простой, но оригинальной, без использования CMS, просто написана html/css кодом.

В наличии есть зарегистрированный домен для данной страницы, а также хостинг. Домен к хостингу уже прикручен.

Прошу выслать образцы своих работ.

Благодарю.

6 лет назад
ms7
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад