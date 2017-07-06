Нужен лендинг на 1-2 экрана, можно на конструкторе

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок219 просмотров
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Нужен лендинг на 1-2 экрана по тематике услуг для салонов красоты. 

Предоставлю все смыслы и основные тезисы. Срок выполнения 1 день. 

6 лет назад
AleksandrL
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад