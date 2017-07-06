Планирую продажу аудиокниги. Подписная должна быть простой, но оригинальной, без использования CMS, просто написана html/css кодом. В наличии есть зарегистрированный домен для данной страницы, а также хостинг. Домен к хостингу уже прикручен. Прошу выслать образцы своих работ. Благодарю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить дизайн лендинга (pulsarads.com) используя готовый новый текст и логотип.
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