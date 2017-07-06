Изменить дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок223 просмотра
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Необходимо изменить дизайн лендинга (pulsarads.com) используя готовый новый текст и логотип. 

Дизайн лендинга
6 лет назад
AndrewPulsar
Андрей 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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