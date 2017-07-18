Редизайн сайта (3 страницы)

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок126 просмотров
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Добрый день! Требуется новый дизайн для существующего сайта.

3 страницы + формы (подробнее в тз): деcктоп (1960px), планшет, мобильный

Прототип и тз в ЛС.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
6 лет назад
Power_Web
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$310
4 дня
Огромное спасибо! Тот случай, когда сразу виден результат, который нужен. Тем, кто хочет качественный дизайн — рекомендую!
Отлично поработали, спасибо за заказ. Ве четко, понятно и в срок. Мои рекомендации коллегам.