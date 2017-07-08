Создать дизайн главной страницы сайта.

$60
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок224 просмотра
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Здравствуйте. 

Разработать дизайн ГЛАВНОЙ страницы сайта. ТЗ по запросу. 

Предпочтения - строгий, светлый, лаконичный дизайн в стиле минимализм ( флэт или материал).

Срок - 5 дней, безопасная сделка.

Требования к исполнителю - опыт работы( образование), наличие подтверждённого портфолио, положительные отзывы, коммуникабельность, не студия.

6 лет назад
eduard71
Эдуард 
55 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
creaproductive
Роман Шитик 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$60
5 дней