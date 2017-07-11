Создание дизайна блога

Планирую продажу аудиокниги. Подписная должна быть простой, но оригинальной, без использования CMS, просто написана html/css кодом. В наличии есть зарегистрированный домен для данной страницы, а также хостинг. Домен к хостингу уже прикручен. Прошу выслать образцы своих работ. Благодарю.