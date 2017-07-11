Создание дизайна блога

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки380 просмотров
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Добрый день, уважаемые фрилансеры! Требуется создать дизайн блога на тему "кулинария". Пока только главная страница. Оставляя заявку, пишите свою цену.

6 лет назад
zhukov_dmi
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
PavelMalyshkin
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Спасибо большое, всё на очень профессиональном уровне! От меня +++++++++, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хороший заказчик, рекомендую!