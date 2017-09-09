Дизайн главной страницы сайта "Консалтинг"

$150
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок1100 просмотров
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#1$150

Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Тема - Консалтинг.

У выигравшего конкурс, будет возможность получить работу на изготовление внутренних страниц сайта. 

Победителем будет выбрана работа, наиболее соответствующая представлению о желаемом дизайне.

Одобренный проект необходимо будет доработать до окончательного результата.

Подробное ТЗ в приложении.

6 лет назад
aleonov
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Победитель конкурса
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#1
Елена прекрасно справилась с заданием. Отличные коммуникации и профессионализм высокого уровня. Одно удовольствие работать с таким исполнителем. Рекомендую!
Тщательно проработанное ТЗ, стабильная обратная связь, активное участие в проекте - разумно требовательный, знающий и обязательный заказчик. Эффективная работа, хороший результат, спасибо за сотрудничество!
Заявки фрилансеров
andriyovae
Елена 
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
#1
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