Здравствуйте. Разработать дизайн ГЛАВНОЙ страницы сайта. ТЗ по запросу. Предпочтения - строгий, светлый, лаконичный дизайн в стиле минимализм ( флэт или материал). Срок - 5 дней, безопасная сделка. Требования к исполнителю - опыт работы( образование), наличие подтверждённого портфолио, положительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если в 2-х словах, то нужен редизайн. На основе этого дизайна будут создаваться и другие сайты, других тематик.
ТЗ во вложении.
Укажите стоимость, сроки, оставляйте скайп.
Типовые ответы отклоняются или рассматриваются в последнюю очередь.
Порядок работ:
1. Заключаем сделку, вы его принимаете.
2. При хороших отзывах и порфтолио вношу частичную предоплату.
3. Согласовываем дизайн главной.
и т. д.
Также будет плюсом если прикрепите к заявке свои "портальные проекты", изучить портфолио каждого, к сожалению, времени может не быть.
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