Если в 2-х словах, то нужен редизайн. На основе этого дизайна будут создаваться и другие сайты, других тематик.

ТЗ во вложении.

Укажите стоимость, сроки, оставляйте скайп.

Типовые ответы отклоняются или рассматриваются в последнюю очередь.

Порядок работ:

1. Заключаем сделку, вы его принимаете.

2. При хороших отзывах и порфтолио вношу частичную предоплату.

3. Согласовываем дизайн главной.

и т. д.

Также будет плюсом если прикрепите к заявке свои "портальные проекты", изучить портфолио каждого, к сожалению, времени может не быть.