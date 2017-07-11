Изменить логотип сайта

Поменялось название компании. Соответственно надо изменить название на логотипе в шапке и маленький логотипчик в менюшке. Название сократилось. Поменять надо так, чтобы смотрелось хорошо, не смотря на сокращение названия компании. То есть возможно надо будет подогнать размеры других элементов, чтобы сохранилась изначальная гармония.

Исходники сайта есть в псд. На выходе нужны картинки лого нужного размера, чтобы заменить их на сайте. И измененные исходники.