Изменить логотип сайта

$5
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок160 просмотров
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Поменялось название компании. Соответственно надо изменить название на логотипе в шапке и маленький логотипчик в менюшке. Название сократилось. Поменять надо так, чтобы смотрелось хорошо, не смотря на сокращение названия компании. То есть возможно надо будет подогнать размеры других элементов, чтобы сохранилась изначальная гармония.

Исходники сайта есть в псд. На выходе нужны картинки лого нужного размера, чтобы заменить их на сайте. И измененные исходники.

6 лет назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Быстро сделал необходимую работу. Рекомендую однозначно!
Спасибо Евгению за сотрудничество, все чётко,ровно и по теме. Рекомендую однозначно_)
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