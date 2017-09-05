Нужен дизайн лендинга по продаже боксерских мешков

Мне нужен был лендинг по продаже боксерских мешков. Четкой картинки не было, было общее виденье. Александра выбрал исполнителем - поскольку очень оперативно он отвечал на все мои вопросы перед заказом. Все по теме. Работой остался я доволен полностью. Александр оперативно вносил нужные мне правки, много вещей посоветовал он. Мой вердикт такой - если вам нужен нешаблонный дизайнер, что может выдать на гора что-то новое и при этом не улететь в космос за новыми идеями - пиная сроки и вас как заказчика - то Александр Ваш выбор. Удачи.