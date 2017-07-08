Сайт. Медицинский

$300
Дизайн сайтовЗакрыт33 заявки607 просмотров
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Всем привет! 

- надо сделать лендинг-сайт. Мы занимаемся : Косметология, Салон-красоты, Медицинский центр;

- надо под мониторы/планшеты/мобильники ((320px, 480px, 768px и мониторы);

- хотим строго-стильно-дорого;

- есть готовый логотип (прикрепляю);

- есть готовый макет - https://app.moqups.com/[email protected]/4DJADXWvOe/view/page/aa9df7b72 

- есть разработка другого дизайнера главной страницы, но  нам не нравится слишком сухо-бледно нет изюминки;

- прикрепляю сюда что сделано;

- цену указал за весь проект;

- вот есть похожий по структуре сайт http://www.medcentrservis.ru/ ;

- цветовая гамма нравится http://color.romanuke.com/wp-content/uploads/2014/04/cvetovaya-palitra-1322.png

Вот что будет в наших услугах/направлениях:

в Медицинском центре:- гинеколог планирование беременности/бесплодие; 

- УЗИ 

- обычное  

- ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)/УФОК(ультрафиолетовое облучение крови);

 - иглоукалывание;

 - терапевт;- аллерголог-иммунолог;- пульмонолог;- гепатолог;- гастроэнтеролог;- кардиолог;- невролог; - эндокринолог; - уролог; - мед справки; - все виды анализов;

Салон красоты: 

- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);

- пилинг 

- маникюр, 

- педикюр;

- обвёртывание (шоколадом, водорослями); 

- йога

- Хвойная бочка;

-Криосауна;

Косметология: 

- косметология с использованием Израильской косметики, 

- мезотерапия;  

- биоревитализация

- контурная пластика;

- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);

- плазмолифтинг;

- удаление папиломок

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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