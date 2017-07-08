Сайт. Медицинский

Всем привет!

- надо сделать лендинг-сайт. Мы занимаемся : Косметология, Салон-красоты, Медицинский центр;

- надо под мониторы/планшеты/мобильники ((320px, 480px, 768px и мониторы);

- хотим строго-стильно-дорого;

- есть готовый логотип (прикрепляю);

- есть готовый макет - https://app.moqups.com/[email protected]/4DJADXWvOe/view/page/aa9df7b72

- есть разработка другого дизайнера главной страницы, но нам не нравится слишком сухо-бледно нет изюминки;

- прикрепляю сюда что сделано;

- цену указал за весь проект;

- вот есть похожий по структуре сайт http://www.medcentrservis.ru/ ;

- цветовая гамма нравится http://color.romanuke.com/wp-content/uploads/2014/04/cvetovaya-palitra-1322.png

Вот что будет в наших услугах/направлениях:

в Медицинском центре:- гинеколог планирование беременности/бесплодие;

- УЗИ

- обычное

- ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)/УФОК(ультрафиолетовое облучение крови);

- иглоукалывание;

- терапевт;- аллерголог-иммунолог;- пульмонолог;- гепатолог;- гастроэнтеролог;- кардиолог;- невролог; - эндокринолог; - уролог; - мед справки; - все виды анализов;

Салон красоты:

- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);

- пилинг

- маникюр,

- педикюр;

- обвёртывание (шоколадом, водорослями);

- йога

- Хвойная бочка;

-Криосауна;

Косметология:

- косметология с использованием Израильской косметики,

- мезотерапия;

- биоревитализация

- контурная пластика;

- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);

- плазмолифтинг;

- удаление папиломок