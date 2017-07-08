Сайт. Медицинский

Здравствуйте. Разработать дизайн ГЛАВНОЙ страницы сайта. ТЗ по запросу. Предпочтения - строгий, светлый, лаконичный дизайн в стиле минимализм ( флэт или материал). Срок - 5 дней, безопасная сделка. Требования к исполнителю - опыт работы( образование), наличие подтверждённого портфолио, положительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
- надо сделать лендинг-сайт. Мы занимаемся : Косметология, Салон-красоты, Медицинский центр;
- надо под мониторы/планшеты/мобильники ((320px, 480px, 768px и мониторы);
- хотим строго-стильно-дорого;
- есть готовый логотип (прикрепляю);
- есть готовый макет - https://app.moqups.com/[email protected]/4DJADXWvOe/view/page/aa9df7b72
- есть разработка другого дизайнера главной страницы, но нам не нравится слишком сухо-бледно нет изюминки;
- прикрепляю сюда что сделано;
- цену указал за весь проект;
- вот есть похожий по структуре сайт http://www.medcentrservis.ru/ ;
- цветовая гамма нравится http://color.romanuke.com/wp-content/uploads/2014/04/cvetovaya-palitra-1322.png
Вот что будет в наших услугах/направлениях:
в Медицинском центре:- гинеколог планирование беременности/бесплодие;
- УЗИ
- обычное
- ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)/УФОК(ультрафиолетовое облучение крови);
- иглоукалывание;
- терапевт;- аллерголог-иммунолог;- пульмонолог;- гепатолог;- гастроэнтеролог;- кардиолог;- невролог; - эндокринолог; - уролог; - мед справки; - все виды анализов;
Салон красоты:
- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);
- пилинг
- маникюр,
- педикюр;
- обвёртывание (шоколадом, водорослями);
- йога
- Хвойная бочка;
-Криосауна;
Косметология:
- косметология с использованием Израильской косметики,
- мезотерапия;
- биоревитализация
- контурная пластика;
- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);
- плазмолифтинг;
- удаление папиломок
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