Дизайн сайта игрового сервера

Всем привет! - надо сделать лендинг-сайт. Мы занимаемся : Косметология, Салон-красоты, Медицинский центр; - надо под мониторы/планшеты/мобильники ((320px, 480px, 768px и мониторы); - хотим строго-стильно-дорого; - есть готовый логотип (прикрепляю); - есть готовый макет - https://app.moqups.com/[email protected]/4DJADXWvOe/view/page/aa9df7b72 - есть разработка другого дизайнера главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек который знаком с дизайном сайтов типа MMORPG, а именно Aion. Все требуемые исходники дизайна игрового клиента могу предоставить, ориентироваться желательно на сам клиент.
Дизайн с возможностью адаптировать под мобильные устройства, все иконки сохранять минимум в х2
Сроки терпят, но и затягивать не стоит
структура:
- шапка (навигационная панель, арт изображение во всю ширину на тему aion);
- сайдбар
- контент
- футер
отдельные элементы:
- формы (инпуты, чекбоксы, радиобоксы, кнопки)
- таблица
- пагинация
- модальное окно
- alert сообщения
Более подробно объясню уже исполнителю. Просьба указывать сразу ориентировочную цену
Пример хорошего дизайна в этом плане:
http://best-serva4ok.3dn.ru/_ld/3/79131072.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/99/5c/f7/995cf79fa4b25813fbf4914e92136c7e.jpg
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