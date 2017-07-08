Дизайн сайта игрового сервера

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Требуется человек который знаком с дизайном сайтов типа MMORPG, а именно Aion. Все требуемые исходники дизайна игрового клиента могу предоставить, ориентироваться желательно на сам клиент.

Дизайн с возможностью адаптировать под мобильные устройства, все иконки сохранять минимум в х2

Сроки терпят, но и затягивать не стоит

структура:

- шапка (навигационная панель, арт изображение во всю ширину на тему aion);

- сайдбар

- контент

- футер

отдельные элементы:

- формы (инпуты, чекбоксы, радиобоксы, кнопки)

- таблица

- пагинация

- модальное окно

- alert сообщения

Более подробно объясню уже исполнителю. Просьба указывать сразу ориентировочную цену

Пример хорошего дизайна в этом плане:

http://best-serva4ok.3dn.ru/_ld/3/79131072.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/99/5c/f7/995cf79fa4b25813fbf4914e92136c7e.jpg

Дизайн сайта
6 лет назад
dedical
Юрий 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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