Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник узкой тематики – перевозка стекла, мрамора, окон с помощью специальных приспособлений на

грузовую машину – Пирамида и Катюша.

Сайт-страница должен быть по подаче материала что то вроде

www.ремонт-в-квартире.com

но информации и подробностей в области перевозки стекла меньше чем в

строительстве, соответственно сайт должен быть проще по информационной

насыщенности, но зато броский-яркий, запоминающейся.

Клиентов в этой нише мало, клиент должен сразу запоминать сайт.

Сайт делаем под РК.