Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник

Дизайн сайтовЗавершен39 заявок1035 просмотров
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Нужен адаптивный лендинг на сайт-одностраничник узкой тематики – перевозка стекла, мрамора, окон с помощью специальных приспособлений на

грузовую машину – Пирамида и Катюша.

Сайт-страница должен быть по подаче материала что то вроде 

www.ремонт-в-квартире.com

но информации и подробностей в области перевозки стекла меньше чем в

строительстве, соответственно сайт должен быть проще по информационной

насыщенности, но зато броский-яркий, запоминающейся.

Клиентов в этой нише мало, клиент должен сразу запоминать сайт.

Сайт делаем под РК.

6 лет назад
mpaikov
Максим 
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$150
8 дней
Работал с Виталием первый раз и в итоге полностью доволен результатом. Лендинг получился очень красивый, легкий для восприятия. Виталий хорошо умеет слушать заказчика, работает до последнего замечания, предлагает свои варианты. По срокам наш проект немного затянулся, но здесь есть и наша вина – мы сами изначально неверно оценили объем работ, но в результате получили замечательный лендинг. Цены на работы у Виталия существенно ниже, чем у его конкурентов, но качество от этого не страдает, так как человек работает на совесть и дорожит своей репутацией. Однозначно, следующие работы будем заказывать у Виталия! Я рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Максимом, человек адекватный и положительный. Составили задание сразу и работали четко по схеме. Мелкие корректировки и проект готов!
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