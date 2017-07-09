Всем привет! - надо сделать лендинг-сайт. Мы занимаемся : Косметология, Салон-красоты, Медицинский центр; - надо под мониторы/планшеты/мобильники ((320px, 480px, 768px и мониторы); - хотим строго-стильно-дорого; - есть готовый логотип (прикрепляю); - есть готовый макет - https://app.moqups.com/[email protected]/4DJADXWvOe/view/page/aa9df7b72 - есть разработка другого дизайнера главной ...
Сайт dr.konnikov поменять фотообложку сайта и поменять стиль сайта
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