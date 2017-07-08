Нужна статья

КопирайтингЗавершен10 заявок151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

тема: собака, Уход за ушами, как чистить, чем  4000 збп.

ключевые слова: 

собака трясет ушами

собака чешет уши

как чистить уши у собаки

уход за ушами лекарство

уход за ушами после купирования

уход ха ушами собаки болезни ушей

6 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
vkontekst
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$3
1 день
Сделал все оперативно и качественно
Хорошо поработали!
  • Похожие заказы

  • Нужна статья

    Тема: Кастрация собак  4000 збп Ключевые слова: плюсы и минусы кастрации собак операции кастрации собак кастрация собак в каком возрасте кастрация за и против форум врачей кастрация собак послеоперационный период

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать тексты E-mail уведомлений

    Добрый день!  Требуется написать 3 универсальных текста уведомлений для сервиса рус и анг. Текст "люкс", к глубокоуважаемым пользователям.  1. Благодарность за регистрация на мероприятии 2. Новостное уведомление от организаторов 3. Восстановление пароля.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна статья

    Тема: Как отучить щенка кусаться  4000збп. ключевые слова: Щенок кусается за ноги как отучить щенка кусаться и хватать что делать если щенок кусается и рычит на хозяина щенок кусает задние лапы

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание статей для сайта посвященному энергетике

    Требуется написание 2 статьи в неделю для сайта посвященному энергетике. Сейчас есть человек  который пишет, но не особо интересно. Пример таких статей: https://energetik.ua/about/news/eksperiment-ponevole/ https://energetik.ua/about/news/otopitelny-sezon/ Статьи шарятся в соцсетях. Они по теме, но не цепляют, их не интересно читать. Нужны такие ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен текст - легенда

    Доброго дня. Необходимо написать текст - легенду для раздела "О компании". В итоге получится 3 текста об одном заводе. 1 Текст общий 2. Текст с уклоном только на продукцию низкого качества и соответствующей ценой. 3. Текст с уклоном ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать 5 статей по кредитной тематике

    Ищу автора для написания статей по указанной тематике.Плюсом будут профильное образование.К-во статей: 5 штук Оплата: 50 р. за 1000 збп.Когда будете отправлять заявку, дайте 2-3 ссылки на ваши статьи.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент на сайт по лакокрасочным материалам

    http://liga-bud.com.ua Сео тексты на описание категорий, по тз. Только украина, с опытом или знаниями в этой сфере. Долгосрочное сотрудничество, минимальный бюджет, тз прикреплено. Пишите стоимость 1000 символов. После утверждения пришлю полное тз по всему остальному.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 18 статей для сайта дизайнера свадебных и вечерних платьев

    Добрый день. Задание делится на 2 части:  1. Необходимо написание 6 статей (копирайтинг) для нескольких сайтов для дизайнера свадебных и вечерних платьев. Тематика: кружева, свадебные платья, вечерние платья, тенденции моды. Без ключевиков (мы их потом вставляем сами) Есть подробное ТЗ ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад