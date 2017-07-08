Нужна статья

Требуется написание 2 статьи в неделю для сайта посвященному энергетике. Сейчас есть человек который пишет, но не особо интересно. Пример таких статей: https://energetik.ua/about/news/eksperiment-ponevole/ https://energetik.ua/about/news/otopitelny-sezon/ Статьи шарятся в соцсетях. Они по теме, но не цепляют, их не интересно читать. Нужны такие ...