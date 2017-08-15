Нужен текст - легенда

Ищу автора для написания статей по указанной тематике.Плюсом будут профильное образование.К-во статей: 5 штук Оплата: 50 р. за 1000 збп.Когда будете отправлять заявку, дайте 2-3 ссылки на ваши статьи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Необходимо написать текст - легенду для раздела "О компании". В итоге получится 3 текста об одном заводе.
1 Текст общий
2. Текст с уклоном только на продукцию низкого качества и соответствующей ценой.
3. Текст с уклоном на продукцию высокого качества.
Уникальность по text.ru > 85%
Количество текста 1 не более 1.8 К без учета пробелов
Количество текста 2 и 3 - не более 1 - 1.2 К
Более подробно в задании https://yadi.sk/i/pCAL2r9Q3KqjSx
Сроки ближайшие, приветствуется профессионализм.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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