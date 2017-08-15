Нужен текст - легенда

КопирайтингЗавершен3 заявки165 просмотров
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Доброго дня. Необходимо написать текст - легенду для раздела "О компании". В итоге получится 3 текста об одном заводе.

1 Текст общий

2. Текст с уклоном только на продукцию низкого качества и соответствующей ценой.

3. Текст с уклоном на продукцию высокого качества.

Уникальность по text.ru > 85%

Количество текста 1 не более 1.8 К без учета пробелов

Количество текста 2 и 3 - не более 1 - 1.2 К

Более подробно в задании https://yadi.sk/i/pCAL2r9Q3KqjSx

Сроки ближайшие, приветствуется профессионализм.

6 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IraBekker
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$3
2 дня
Отзыв недоступен.
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