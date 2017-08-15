Нужен текст - легенда

Доброго дня. Необходимо написать текст - легенду для раздела "О компании". В итоге получится 3 текста об одном заводе.

1 Текст общий

2. Текст с уклоном только на продукцию низкого качества и соответствующей ценой.

3. Текст с уклоном на продукцию высокого качества.

Уникальность по text.ru > 85%

Количество текста 1 не более 1.8 К без учета пробелов

Количество текста 2 и 3 - не более 1 - 1.2 К

Более подробно в задании https://yadi.sk/i/pCAL2r9Q3KqjSx

Сроки ближайшие, приветствуется профессионализм.