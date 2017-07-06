18 статей для сайта дизайнера свадебных и вечерних платьев

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Добрый день.
Задание делится на 2 части:
1. Необходимо написание 6 статей (копирайтинг) для нескольких сайтов для дизайнера свадебных и вечерних платьев.
Тематика: кружева, свадебные платья, вечерние платья, тенденции моды.
Без ключевиков (мы их потом вставляем сами)
Есть подробное ТЗ на статьи (основные идеи которые мы хотим отразить в статьях с примерами наших изделий) и коллекция фото наших изделий, которыми мы будем иллюстрировать статьи
Объем статьи: 2000-3000
Вышлем все заинтересованным.
2. Необходим рирайтинг 12 статей под Миралинкс. Тематика та же. Ключевики мы вставим сами. Статьи для рирайта предоставим. Объем статьи: 2000-2500
Если понравиться ваша работа - будем работать постоянно. Копирайтинг и рирайтинг нужен постоянно.
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