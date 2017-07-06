18 статей для сайта дизайнера свадебных и вечерних платьев

Добрый день.

Задание делится на 2 части:

1. Необходимо написание 6 статей (копирайтинг) для нескольких сайтов для дизайнера свадебных и вечерних платьев.

Тематика: кружева, свадебные платья, вечерние платья, тенденции моды.

Без ключевиков (мы их потом вставляем сами)

Есть подробное ТЗ на статьи (основные идеи которые мы хотим отразить в статьях с примерами наших изделий) и коллекция фото наших изделий, которыми мы будем иллюстрировать статьи

Объем статьи: 2000-3000

Вышлем все заинтересованным.

2. Необходим рирайтинг 12 статей под Миралинкс. Тематика та же. Ключевики мы вставим сами. Статьи для рирайта предоставим. Объем статьи: 2000-2500

Если понравиться ваша работа - будем работать постоянно. Копирайтинг и рирайтинг нужен постоянно.