Нужно 7 статей с интересным содержанием, соответствующие seo-требованиям. Объем по 2400-3500 знаков - по одной статье на каждый сайт. Ниже: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова для статьи. 1. Календарь на год распечатать, точное время ...
16 статей про аккумуляторы. по 1800 знаков каждая за 70руб/1000 знаков
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Нужно написать 16 статей . по 1800 знаков каждая за 70руб/1000 знаков
Есть кластер запросов и ТЗ составленное через сервис (пример http://tz.yula-group.ru/get_tz/3d5aee0c1323e00d005e25940b65bf00)
Каждая статья на 1800 символов.
Бюджет 2016 руб на все.
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