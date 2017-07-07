Написать рекламную статью

Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья. Примерные темы: описание города, достопримечательностей, и тп Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и ...