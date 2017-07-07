Написать рекламную статью

Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья. Примерные темы: описание города, достопримечательностей, и тп Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и ...
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Тема: Выбор клиромайзера для новичков
Пример статьи:
https://xn--80azbeklgbg.xn--p1ai/news/obuchayushchie/atomajzery/vybor-kliromajzerov-dlya-novichkov/
Кол-во символов: 2500-3000 без пробелов
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