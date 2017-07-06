Отзыв на Google Play

Нужно 7 статей с интересным содержанием, соответствующие seo-требованиям. Объем по 2400-3500 знаков - по одной статье на каждый сайт. Ниже: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова для статьи. 1. Календарь на год распечатать, точное время ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить положительный отзыв о мобильном приложении Такси Смарт
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxi3c.smart
- Похожие заказы
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать 10 статей по дизайну интерьера. Интересные, качественные и уникальные статьи на заданную тему. Обязательно прикрепляем свое портфолио на заданную тему.Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
Темы: детские аниматоры, кухонные стулья. Объем: 2к+Завершен6 лет назад
Требуется написание инструкции к препарату с упором на мазь (гель, крем). Если лекарство производится также в других формах - их нужно упомянуть, но не расписывать подробно. Пишем большой блок статей про геморрой, поэтому текст должен ...Завершен6 лет назад
- $35
Есть 100 брендов производителей на странице https://ab-resurs.ru/brends/ К каждому бренду нужно написать короткий текст - на 300 символов. Пример на http://faamru.com/brand/cat-lift-trucks/ или http://faamru.com/brand/carer/ То есть нужно написать о фирме, возможно чем известна или из какой страны Бюджет на всю работу - 2100 руб.Завершен6 лет назад
- $33
Нужно написать 16 статей . по 1800 знаков каждая за 70руб/1000 знаков Есть кластер запросов и ТЗ составленное через сервис (пример http://tz.yula-group.ru/get_tz/3d5aee0c1323e00d005e25940b65bf00) Каждая статья на 1800 символов. Бюджет 2016 руб на все.Завершен6 лет назад
Есть магазин дверей. Требуется написать хороший и полезный контент для разделов сайта c использованием ключ. слов. Контент должен помогать в выборе и покупке дверей. Примерный объем всего материала для начала около 50тыс. символов. [b]Пример разделов:[/b] - ...Завершен6 лет назад
Тема: Выбор клиромайзера для новичков Пример статьи: [url=https://xn--80azbeklgbg.xn--p1ai/news/obuchayushchie/atomajzery/vybor-kliromajzerov-dlya-novichkov/]https://xn--80azbeklgbg.xn--p1ai/news/obuchayushchie/atomajzery/vybor-kliromajzerov-dlya-novichkov/[/url] Кол-во символов: 2500-3000 без пробеловЗавершен6 лет назад
Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья. Примерные темы: описание города, достопримечательностей, и тп Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать около 70-ти страниц для сайта Промышленное проектирование (создается - пока есть одна страница www.project.stroj.biz ) - темы - вышлем.Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад