Отзыв на Google Play

Есть 100 брендов производителей на странице https://ab-resurs.ru/brends/ К каждому бренду нужно написать короткий текст - на 300 символов. Пример на http://faamru.com/brand/cat-lift-trucks/ или http://faamru.com/brand/carer/ То есть нужно написать о фирме, возможно чем известна или из какой страны Бюджет на всю работу - 2100 руб.