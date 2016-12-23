jenya_boben

Отзывы заказчиков
$28
9 баллов
8 лет назад
Благодарю Евгения за хорошую работу, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все прошло замечательно. Отличный заказчик. оплата мгновенная
$3
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую..Оплата мгновенная...Постановка задачи 5+
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличная Работа все выполнено четко и в срок.
Ответный отзыв
Рекомендую...
$10
10 баллов
8 лет назад
Добросовестный исполнитель, всем рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую! Евгений выполнил задание сверх быстро! Браво!
Ответный отзыв
Рекомендую. Всё на высшем уровне