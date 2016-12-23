jenya_boben

Евгений jenya_boben

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$28
9 баллов
8 лет назад
Проект для Евгения Бобеня
Благодарю Евгения за хорошую работу, рекомендую к сотрудничеству.
Все прошло замечательно. Отличный заказчик. оплата мгновенная
Ответный отзыв
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Распознать текст в картинке
Работа выполнена хорошо! Рекомендую!
Рекомендую..Оплата мгновенная...Постановка задачи 5+
Ответный отзыв
cluvermen
43 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перенести в ексель 100 наименований товара
Отличная Работа все выполнено четко и в срок.
Рекомендую...
Ответный отзыв
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перенести информацию с сайта в таблицу
Добросовестный исполнитель, всем рекомендую!
Level78
Антон 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Скопировать с сайта список адресов
Рекомендую! Евгений выполнил задание сверх быстро! Браво!
Рекомендую. Всё на высшем уровне
Ответный отзыв