IraBekker

Ира Беккер IraBekker

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание контента

Здравствуйте! Если я откликнулась на ваш проект, значит он меня очень заинтересовал, и я хочу предложить Вам свои услуги по копирайту, рерайту.

  • Я эрудирована и трудолюбива - закончила с красным дипломом специальность "Менеджмент".
  • Ответственная - сделаю в срок именно то, о чем Вы просите.
  • Внимательна - гарантирую индивидуальный подход к каждому заданию.
  • Грамотна и пишу доступным языком.
Обращайтесь! Почту проверяю регулярно.
Отзывы заказчиков
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Нужен текст - легенда
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