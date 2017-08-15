Создание контента
Здравствуйте! Если я откликнулась на ваш проект, значит он меня очень заинтересовал, и я хочу предложить Вам свои услуги по копирайту, рерайту.
- Я эрудирована и трудолюбива - закончила с красным дипломом специальность "Менеджмент".
- Ответственная - сделаю в срок именно то, о чем Вы просите.
- Внимательна - гарантирую индивидуальный подход к каждому заданию.
- Грамотна и пишу доступным языком.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!