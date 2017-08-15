Создание контента

Здравствуйте! Если я откликнулась на ваш проект, значит он меня очень заинтересовал, и я хочу предложить Вам свои услуги по копирайту, рерайту.

Я эрудирована и трудолюбива - закончила с красным дипломом специальность "Менеджмент".

Ответственная - сделаю в срок именно то, о чем Вы просите.

Внимательна - гарантирую индивидуальный подход к каждому заданию.

Грамотна и пишу доступным языком.

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