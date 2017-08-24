Написание статей для сайта посвященному энергетике

Темы: косметика faberlic, трикотажная пряжа Объем: 2к+
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание 2 статьи в неделю для сайта посвященному энергетике.
Сейчас есть человек который пишет, но не особо интересно. Пример таких статей:
https://energetik.ua/about/news/eksperiment-ponevole/
https://energetik.ua/about/news/otopitelny-sezon/
Статьи шарятся в соцсетях. Они по теме, но не цепляют, их не интересно читать.
Нужны такие статьи чтоб если покупать трафик, то чтоб этот трафик их читал, чтоб они были интересны.
Уникальность - 100%.
Размер одной статьи - 1000 симв. От вас - разместить написанный текст в админке (ворд-подобный интерфейс) и разбавить парой фото.
В проект УКАЖИТЕ сумму в $ за одну статью.
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