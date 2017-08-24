Написание статей для сайта посвященному энергетике

Требуется написание 2 статьи в неделю для сайта посвященному энергетике.

Сейчас есть человек который пишет, но не особо интересно. Пример таких статей:

https://energetik.ua/about/news/eksperiment-ponevole/

https://energetik.ua/about/news/otopitelny-sezon/

Статьи шарятся в соцсетях. Они по теме, но не цепляют, их не интересно читать.

Нужны такие статьи чтоб если покупать трафик, то чтоб этот трафик их читал, чтоб они были интересны.

Уникальность - 100%.

Размер одной статьи - 1000 симв. От вас - разместить написанный текст в админке (ворд-подобный интерфейс) и разбавить парой фото.

В проект УКАЖИТЕ сумму в $ за одну статью.