Раскрутка страниц частной компании в соцсетях.

Требуется сотрудник знающий английский язык на постоянную удаленную работу на англоязычных форумах. От вас требуется регистрация новых аккаунтов, переписка / общение на английском языке, а так же "аккуратное" размещение ссылок на наш ресурс. Оплата в зависимости от ...