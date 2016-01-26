Раскрутка страниц частной компании в соцсетях.

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен9 заявок214 просмотров
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Ищем исполнителя для раскрутки групп в соц сетях.  

Тема - аренда и продажа недвижимости.

Внимание! исполнителей не способных по любым причинам общаться голосом НЕ БЕСПОКОИТЬ. Спасибо за понимание!

8 лет назад
glps
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$170
30 дней
Могу рекомендовать как качественного исполнителя работы.
Отличный заказчик. Работаем над очень интересным проектом, все задачи ставятся четко и понятно. Оплата всегда в срок. Всем рекомендую.
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