Сделать сайт на примере существующего

Есть сайт - https://cutt.ly/0aMj0zL

Требуется создать его копию. Дизайн такой же, функционал такой же.

Админпанель должна включать все стандартные элементы по управлению (добавление, изменение, удаление всех имеющихся на сайте слов, примеров использования слов, страниц, блоков информации, юзеров и прочего).

Нюансы:

1) Требуется спарсить все слова и примеры к словам с данного сайта.

2) Функцию озвучки (произношения) слова нужно сделать, но она будет наполняться модераторами позже

3) Сайт будет на 3-х языках - азербайджанский, испанский и английский

4) Пользователи сайта могут предложить свой вариант примера использования слова, но с подтверждением админа сайта

5) Форум нужен стандартный, без каких-либо фишек и наворотов. Стандартный phpBB, vBulletin или аналогичный.

6) Умный поиск должен быть.

7) История поиска должна сохраняться

8) На сайте будут блоки с гугл рекламой.

Дополнительные вопросы в личку или в whatsapp (номер в контактах).

ПОЖАЛУЙСТА внимательно ознакомтесь с сайтом примером. Жду от вас близкие к реальному бюджет и сроки исполнения. Техническое задание сделаем после первичного согласия с исполнителем.

В скайп не писать - временно не использую.