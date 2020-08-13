Создание сайта на wordpress

Нужно сделать сайт на вордпресс аналогичный этому: https://zubza.ru/. Шаблон дизайна есть, но сделан для yii2. Если сможете сами адаптировать, учтем в цене. Если нет, сами оптимизируем под вордпресс. Нужно сделать каталог - товары только текстовые (остальные добавит другой человек). Во время разработки мы дополнительно будем корректировать скрипты и стили под СЕО. В общем, от вас - установка шаблона и функционал каталогов "клиники", "врачи", "услуги" + добавить сервис вопросов-ответов (обсудим подробнее).