Создание сайта на wordpress

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Завершен13 заявок564 просмотра

Нужно сделать сайт на вордпресс аналогичный этому: https://zubza.ru/. Шаблон дизайна есть, но сделан для yii2. Если сможете сами адаптировать, учтем в цене. Если нет, сами оптимизируем под вордпресс. Нужно сделать каталог - товары только текстовые (остальные добавит другой человек). Во время разработки мы дополнительно будем корректировать скрипты и стили под СЕО. В общем, от вас - установка шаблона и функционал каталогов "клиники", "врачи", "услуги" + добавить сервис вопросов-ответов (обсудим подробнее).

WordPressYii
5 лет назад
grand16121980
Андрей 
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Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sofia21
София 
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5 лет назад
$100
14 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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