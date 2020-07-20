Создание с нуля многостраничного сайта на фреймворке с уникальным дизайном и последующее CEO продвижение. Есть старые сайты, контент будет аналогичный www.krion.ru и www.krion-global.com . Новый сайт должен заменить www.krion.ru Опишите этапы работы и расценки по созданию сайта. ...
Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет
Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс)
Если проект интересен и есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:
1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте. (Bitrix, WP, однозначно, не интересен)
2. Команда которая будет вовлечена в процесс.
3. Сроки проекта.
4. Разработка должна быть в реальном времени (Локалка не приемлема)
5. Task manager обязателен.
6. Референсы, похожие проекты реализованные Вами.
7. Оплата траншами (Частями по этапам)
8. Этапы и Цена проекта.
Все это предоставьте в PDF либо DOC/XLS файле.
(ТЗ/Бриф по запросу)
После получения соответственного документа, а также интересного предложения от вас, мы можем перейти в ZOOM.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт такси с главной страницей с разделом для корпоративных клиентов, трансферных поездок, с формой для заказа такси и разделом для привлечения водителей. Примеры: https://gettransfer.com/ru taxi.yandex.ru/business/ taxi.yandex.ru/rabota/ 1. ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть наш сайт gkgeostroy.com Есть сайт конкурента lstk-ural.ru (используется Joomla и шаблон yootheme gusto) Надо сделать нам похожее оформление Ваши предложения по цене?Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен лендинг(-и), который объяснит студентам / домохозяйкам — как заработать на фондовом рынке. + несколько шагов, которые нужно сделать после регистрации. Если сразу сверстаете на реакте — будет идеально. Но только ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт такой же как https://glavdezcentr.ru/Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Есть уже готовый лендинг https://officepbx.ru/ В нем нужно поменять картинки и текст. Таким образом переделать под другую тематику не меняя структуру. Лендинг на вордпрессе. Картинки находите вы на ваш выбор. ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Создать сайт интернет магазина кофейной тематики с системой оплаты на сайте по вашему(или готовому макету) с начальной поддержкой и настройкой директ и эдвордсСайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $11
Лендинг под запросы/мультилендинг для металлобазы, арматура, профиль, труба и т.д. Нужен лендинг чтобы когда клиент по своему запросу попадал на сайт и видел ответ на свой запрос(то есть текст на сайте подстраивался под его запрос). ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
создать сайт содрать все с нашего такого же, немного изменив пару текстовых моментов ... ooonagval.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $42
Нужен лендинг на вордпресс 5 блоков с анимацией под ключ, Бюджет 3000 руб, домен и хостинг предоставлю.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт5 лет назад