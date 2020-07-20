Разработка портала (под ключ) – финансовый супермаркет (Маркетплейс)

Если проект интересен и есть опыт в похожих проектах, то предоставьте, пожалуйста, следующее:

1. Технологии которые вы предлагаете использовать в данном проекте. (Bitrix, WP, однозначно, не интересен)

2. Команда которая будет вовлечена в процесс.

3. Сроки проекта.

4. Разработка должна быть в реальном времени (Локалка не приемлема)

5. Task manager обязателен.

6. Референсы, похожие проекты реализованные Вами.

7. Оплата траншами (Частями по этапам)

8. Этапы и Цена проекта.

Все это предоставьте в PDF либо DOC/XLS файле.

(ТЗ/Бриф по запросу)

После получения соответственного документа, а также интересного предложения от вас, мы можем перейти в ZOOM.

Спасибо.