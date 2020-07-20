Нужен сайт такси с главной страницей с разделом для корпоративных клиентов, трансферных поездок, с формой для заказа такси и разделом для привлечения водителей.

Примеры:

https://gettransfer.com/ru

taxi.yandex.ru/business/

taxi.yandex.ru/rabota/

1. Обеспечить стабильную работу и быстрый отклик сайта на действия пользователей,

2. Адаптивный дизайн

3. Интеграция по API c CRM для фиксации обращений посетителей с сайта.

4. Интеграция формы заказа такси с программой диспетчерской такси по API.

5. Сайт должен иметь перспективу на расширение функционала по направлениям:

а) Личные кабинет водителя;

б) Личный кабинет клиента;

в) Блог;

г) Форум;

е) Объявления;