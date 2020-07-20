Сайт такси

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок492 просмотра

Нужен сайт такси с главной страницей с разделом для корпоративных клиентов, трансферных поездок, с формой для заказа такси и разделом для привлечения водителей.

Примеры:

https://gettransfer.com/ru

taxi.yandex.ru/business/

taxi.yandex.ru/rabota/

1. Обеспечить стабильную работу и быстрый отклик сайта на действия пользователей,

2. Адаптивный дизайн

3. Интеграция по API c CRM для фиксации обращений посетителей с сайта.

4. Интеграция формы заказа такси с программой диспетчерской такси по API.

5. Сайт должен иметь перспективу на расширение функционала по направлениям:

а) Личные кабинет водителя;

б) Личный кабинет клиента;

в) Блог;

г) Форум;

е) Объявления;

5 лет назад
ktkam
63 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
63 отзыва
5 лет назад
Салов
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
Евгений
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад
84 отзыва
5 лет назад
Надежда
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
Рожден
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Жасур
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
месяц назад
492 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Никита
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Джавид
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
38 минут назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
39 отзывов
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
161 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»