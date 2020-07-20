Создать корпоративный сайт. Целевая аудитория В2В клиенты, НЕ интернет магазин. Структура сайта: https://www.figma.com/file/xlhm02SaQac6FXgx8zhDxY/Site-(Copy) 7-8 страниц, нужен UX дизайн. Примеры дизайна (ВАЖНО): https://www.skylinefilms.tv/king-arthur https://jingqi.work/ https://baas.amsterdam/ https://thebrusnika.ru/ ...
Многостраничный сайт на фреймворке и его продвижение
Создание с нуля многостраничного сайта на фреймворке с уникальным дизайном и последующее CEO продвижение.
Есть старые сайты, контент будет аналогичный www.krion.ru и www.krion-global.com .
Новый сайт должен заменить www.krion.ru
Опишите этапы работы и расценки по созданию сайта.
Этапы, методы и расценки по рекламе.
Оплата по безналичному расчету, договор.
Удачные примеры сайтов из любой сферы, будут Вашим преимуществом!
Заявки фрилансеров
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