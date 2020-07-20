Многостраничный сайт на фреймворке и его продвижение

Приветствую. Нужно сделать лэндинг для мобильных (с упором на переход из инстаграма) для продажи курса/марафона по фитнесу. Текст разрабатывается, общие принципы отлично знаю. Красивый визуал тоже понимаю, но его нужно будет сделать по ...