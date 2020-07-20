Многостраничный сайт на фреймворке и его продвижение

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Закрыт34 заявки1460 просмотров

Создание с нуля многостраничного сайта на фреймворке с уникальным дизайном и последующее CEO продвижение.

Есть старые сайты, контент будет аналогичный www.krion.ru и www.krion-global.com  . 

Новый сайт должен заменить www.krion.ru

Опишите этапы работы и расценки по созданию сайта.

Этапы, методы и расценки по рекламе.

Оплата по безналичному расчету, договор.

Удачные примеры сайтов из любой сферы,  будут Вашим преимуществом!

5 лет назад
Krion007
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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