Сделать полностью лэндинг для продажи курса

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Закрыт27 заявок1145 просмотров

Приветствую.

Нужно сделать лэндинг для мобильных (с упором на переход из инстаграма) для продажи курса/марафона по фитнесу.

Текст разрабатывается, общие принципы отлично знаю. Красивый визуал тоже понимаю, но его нужно будет сделать по моим примерам - хочу очень современный и подходящий под концепцию проекта «а-ля 80ые».

Ищу хорошего специалиста, который всё грамотно технически: супер-быстрый и лёгкий сайт, все мелочи по сертификатам, Подключение переходов на страницы оплаты, и прочее.

Всё это на ВП или просто в хтмл.

Экранов будет 3-7, определимся в процессе.

Тильда и прочие сервисы не интересны.

Прикрепляйте ссылки на ваши работы и примерные цены. Заявки без примеров буду удалять не глядя.

Напишите Hello, чтобы я понял, что вы не бот и читаете заявку.

Спасибо!

Tilda
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content-pro
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