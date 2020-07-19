Тема сайта животные. Название AnimalsBeingStrange. Жду предложений. Спасибо
Сделать полностью лэндинг для продажи курса
Приветствую.
Нужно сделать лэндинг для мобильных (с упором на переход из инстаграма) для продажи курса/марафона по фитнесу.
Текст разрабатывается, общие принципы отлично знаю. Красивый визуал тоже понимаю, но его нужно будет сделать по моим примерам - хочу очень современный и подходящий под концепцию проекта «а-ля 80ые».
Ищу хорошего специалиста, который всё грамотно технически: супер-быстрый и лёгкий сайт, все мелочи по сертификатам, Подключение переходов на страницы оплаты, и прочее.
Всё это на ВП или просто в хтмл.
Экранов будет 3-7, определимся в процессе.
Тильда и прочие сервисы не интересны.
Прикрепляйте ссылки на ваши работы и примерные цены. Заявки без примеров буду удалять не глядя.
Напишите Hello, чтобы я понял, что вы не бот и читаете заявку.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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