Скопировать и перенести сайт на опенкарт

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Закрыт4 заявки473 просмотра

Имеется 2 сайта на опенкарт. Нужно создать копию одного сайта, на втором сайте создать мультимагазин и перенести на него скопированный сайт. 

Opencart
5 лет назад
guest_15951722343833
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Заявки фрилансеров

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